47 إدارة تعليمية تبحث رفع  التحصيل في الصفوف الأولية بعسير

محمد بن طحيطح(صدى):

برعاية مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، انطلقت صباح اليوم ( الاثنين ) فعاليات برنامج لقاء ” مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات الصفوف الأولية ” الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم في المنطقة ، بمشاركة 47 إ إدارة تعليمية في المملكة وبتنظيم من قسمي الصفوف الأولية للبنين والبنات

وأكدت المساعدة للشؤون التعليمية بعسير نورة آل مفرح في كلمتها على أهمية هذا اللقاء الذي تستضيفه عسير إيمانا بأهمية الصفوف الأولية التي توليها الوزارة أهمية بالغة باعتبارها مشروع وطني هام في العملية التعليمية .

وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم المنطقة محمد آل طارش ، أن اللقاء يهدف إلى بحث سبل رفع مستوى التحصيل الدراسي في الميدان التربوي ، من خلال ورش عمل نوعية تستمر على مدى 3 أيام يتم خلالها مناقشة خمسة محاور رئيسة تتمثل في تحديد أبرز مظاهر ضعف طلاب الصفوف الأولية في مواد العلوم الشرعية والرياضيات والعلوم ومواد لغتي والطرق العلاجية المناسبة لها ، ومراجعة وتجويد دليل البرامج العلاجية ، إضافة إلى استعراض التجارب الميدانية واستراتيجيات تدريس منفذة تسهم في رفع المستوى التحصيلي ، فيما سيتم تخصيص اليوم الثالث لتحكيم مخرجات هذه المحاور والخروج بتوصيات ونتائج هذه الورش .

وكان اللقاء انطلق بعرض فيلم مرئي استعرض مراحل الصفوف الأولية منذ تأسيسها في وزارة التعليم ، ثم قدمت عدد من طالبات الابتدائية العاشرة لوحة ترحيبية بضيوف وضيفات اللقاء .

من جهتها أكدت رئيسة قسم الصفوف الأولية بالوزارة ” بنات” منيرة الداعج ، على أهمية التواكب مع المتغيرات التي تعيشها المجتمعات والتطور المتسارع في العالم ، مؤكدة أن الوزارة تعمل بجهد لمواكبة هذا التسارع من خلال ما يتواكب مع رؤية 2030 التي تسعى لتحقيق أفضل المخرجات التعليمية القادرة على مواكبة العصر ،فيما تم استعراض خطة عمل اللقاء قدمها رئيس قسم الصفوف الأولية بوزارة التعليم سعيد المجادعة ، إضافة إلى عرض نتائج اختبارات البنك الدولي قدمها مدير المركز الوطني لتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها صالح الخزيم ،فيما شهد اليوم الأول عقد خمس ورش علمية تناولت تحديد مظاهر الضعف لدى طلاب الصفوف الأولية في مواد العلوم الشرعية والعلوم والرياضيات ولغتي والطرق العلاجية المناسبة لها ، إضافة إلى مناقشة ومراجعة تجويد دليل البرامج العلاجية ، وبرنامج القارئ الماهر .