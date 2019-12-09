ياسر القحطاني سفيرا لقرعة دوري أبطال آسيا 2020

طلال الغامدي(صدى):

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ياسر القحطاني، نجم المنتخب ولاعب الهلال السابق، سفيراً رسمياً لقرعة دوري أبطال آسيا 2020 التي ستقام غداً الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وبدأت النسخة 39 من دوري أبطال آسيا التي ستمتد طوال عام 2020، والتي ستحمل الرقم 18 في تاريخ المسابقة منذ تغيير شكلها ونظامها إلى القائم في الوقت الحالي، في 14 يناير 2020، حيث يبدأ الدور التمهيدي، وسيشارك في هذا الدور العديد من الفرق العربية مثل الزوراء العراقي والرفاع البحريني والفيصلي الأردني الذي سيواجه الكويت الكويتي.

وكان الهلال فاز بدوري أبطال آسيا 2019، على حساب أوراوا ريد اليابانى ويشارك الزعيم في كأس العالم للأندية 2019 التي ستنطلق بعد أيام، وتحديدًا في 11 ديسمبر 2019 .