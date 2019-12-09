بالفيديو.. مصرع مواطن إثر انقلاب مركبته بسبب حمولة شاحنة كسارات الكدمي

تركي السالم(صدى):

يشهد مركز الكدمي وخاصة منطقة الطريق الرابط بين محافظتيْ هروب وصبيا ، حالة من الغضب بين الأهالي لتكرار الحوادث بالطريق بسبب الشاحنات القادمة من الكسارات .

وكان آخر هذه الحوادث مصرع مواطن مساء أمس ، إثر انقلاب مركبته على الطريق الرابط بين محافظتيْ هروب وصبيا ، وأكد شهود عيان ، أن الحادث تَسَبّبت فيه حمولة شاحنة متناثرة على الطريق، كانت قادمة من إحدى الكسارات بمركز الكدمي؛ مما أدى إلى انزلاق المركبة فوق الحمولة المتناثرة من الحجارة الصغيرة ووفاة قائد المركبة.

يشار إلى أن الأهالي في مركز الكدمي، يجددون مناشداتهم بمنع عبور الشاحنات القادمة من الكسارات منذ سنوات، وتكررت عشرات الحوادث بعشرات الضحايا على ذات الطريق، دون أن تنتهي المأساة حتى بعدما علّقت الجهات المعنية لوحة منع عبور الشاحنات؛ لكن دون التزام من قِبَل الشاحنات.