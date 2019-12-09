بالفيديو.. القحطاني: التعليم والصحة لهما نصيب من ميزانية المملكة
قال عبدالوهاب القحطاني الكاتب الصحفي في الشؤون الإستراتيجية والاقتصادية إنه سيكون لكل القطاعات الاقتصادية في المملكة نصيبها من الميزانية، تحديداً قطاع الصحة والتعليم وكذلك القطاعات الأخرى ذات علاقة بالاستثمار طويل الأجل في الاقتصاد.
وأضاف القحطاني خلال حواره على قناة السعودية:” لا شك أن التعليم والصحة لهما دور كبير في رفاهية المواطن وتوزيع المسؤوليات، لافتا:” سوف يكون للمواطن نصيب جيد في توفير الصحة والتعليم”.
وتابع:” لابد من تخصيص تأمين للمواطنين الذي يحتاجون لدعم الحكومة في قطاعي التعليم والصحةّ”، لافتا إلى أن قطاع الترفيه والسياحة لهما دور كبير في تنمية الموارد المالية التي تحتاجها المملكة في خطة التنمية المستدامة.
رااايق[ عدد التعليقات: 7569 ] نشر منذ 42 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
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أجل التعليم والصحة رفاهية للمواطنين ***!!!!!! هههههههههههههههه
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الله يخلف بس ***
مغرد[ عدد التعليقات: 1276 ] نشر منذ 25 دقيقة
تكفا يا ولى عهدنا المحبوب قرا راتنا عسكريه فى الماليه جا هزه لها سنتين
فيصل[ عدد التعليقات: 1089 ] نشر منذ 17 دقيقة
عارفين
من ايام
خرطوم الفيل
و٣ ارباعها .رواتب
قال رفاهية
اي رفاهية
حتى لو فرضنا
شان تخلع ضرسك
يبغالك سنه موعد
والتعليم حقل تجارب
وكله رواتب
لااااجديد با قح طااااني
الله يصلحك
بس تراك نسيت الدفاع في المقام الاول
وبعدين الرفاهيه صحه وام تعليم
الله يخلف من جد