بالفيديو.. القحطاني: التعليم والصحة لهما نصيب من ميزانية المملكة 

علي القحطاني(صدى):

قال عبدالوهاب القحطاني الكاتب الصحفي في الشؤون الإستراتيجية والاقتصادية إنه سيكون لكل القطاعات الاقتصادية في المملكة نصيبها من الميزانية، تحديداً قطاع الصحة والتعليم وكذلك القطاعات الأخرى ذات علاقة بالاستثمار طويل الأجل في الاقتصاد.

وأضاف القحطاني خلال حواره على قناة السعودية:” لا شك أن التعليم والصحة لهما دور كبير في رفاهية المواطن وتوزيع المسؤوليات، لافتا:” سوف يكون للمواطن نصيب جيد في توفير الصحة والتعليم”.

وتابع:” لابد من تخصيص تأمين للمواطنين الذي يحتاجون لدعم الحكومة في قطاعي التعليم والصحةّ”، لافتا إلى أن قطاع الترفيه والسياحة لهما دور كبير في تنمية الموارد المالية التي تحتاجها المملكة في خطة التنمية المستدامة.