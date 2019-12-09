بالفيديو.. ثعبان يبتلع آخر بعد شجار عنيف

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن ثعبانين ساميْن يتعاركان بعنف حتى الموت؛ حيث التقطهما رجلان كانا في نزهة سيرًا على الأقدام بالقرب من منزلهما الواقع في جنوب الهند.

وقال الرجلان إنهما صادفا ثعبانيْن طويلين يتصارعان بطريقة مرعبة؛ حيث ظهر ثعبانًا مرقطًا بنيّ اللون يمسك بقوة بثعبان أسود، وحاول الأخير بشتى الطرق الإفلات من الثعبان البني، عن طريق لدغه وغرس أنيابه في جسمه؛ لكنه فشل في نهاية المطاف.