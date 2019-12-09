قريبا.. منع مشاركة «الإبل» الموسومة في الوجه بمزاد النخبة

عادل الحربي(صدى):

صرح الشيخ فهد بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، بأنه سيتم إصدار قرار قريب بمنع مشاركة ” الإبل ” التي يكون عليها ” وسم ” في الوجه في مزاد النخبة.

وأوضح ” ابن حثلين ” أنه لن يسمح خلال السنوات القادمة للإبل غير المطبعة بالمشاركة في المزاد.

كما كشف أنه أصبح بإمكان ملاك الفحول عدم إحضارها للمشاركة إذا رغبوا في فئة الفحل وإنتاجه، مع انتقال الفرق المتخصصة إلى مواقع الفحول للفحص وإنهاء الإجراءات اللازمة.

كما نبه ” ابن حثلين ” أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة؛ لمنع التشهير والتجاوز بجميع أشكاله ضد الإدارة واللجان.