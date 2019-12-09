الرياض(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات أن الإصدار الحديث لتطبيق “الجوازات” على الأجهزة الذكية يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، ويتيح للمستخدمين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتعددة.

وتشمل الخدمات التي يقدمها التطبيق: الاستعلام عن المعاملات، الاستعلام عن أحقية القيام بالحج، خدمة حجز موعد لمراجعة إحدى إدارات الجوازات، الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين القادمين للمملكة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة الذين لم تصدر لهم هوية مقيم، وكذلك خدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين، وخدمة الاستفسار العام عن البصمة المسجلة في أنظمة وزارة الداخلية، وخدمة الاستعلام عن وصول العمالة الجديدة والزائرين الذين لديهم تأشيرة دخول وبيانات معلومات التأشيرة، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وخدمة الاستفسار عن تأشيرة الخروج والعودة.

وأفادت “الجوازات” أن التطبيق يمكّن المستفيدين من الدخول لبوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية ” أبشر ” وبوابة ” مقيم “والاستفادة من خدماتها الإلكترونية ، وكذلك التعرف على الإجراءات والرسوم، والاطلاع على آخر الأخبار والحملات الإعلامية التوعوية التي تقوم بها الجوازات ومستجدات الجوازات، ومتابعة الأنشطة الخاصة بالقطاع ، والدخول لمواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالجوازات.

وبينت “الجوازات” أنَّ من خصائص التطبيق الجديد أنّه يقدّم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال خاصية “Voice Over” ، كما يوفر تطبيق الجوازات خدمة تحديد أقرب موقع لإدارات الجوازات والخدمات التي يقدمها ويحدد موقعه على الخريطة حسب اختيار المنطقة التي تتبع المديرية العامة للجوازات، كما يمكِّن التطبيق مستخدميه من الإتصال المباشر بمركز الاتصال الموحد (992) الخاص بتعريف المواطنين والمقيمين بالإجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء إجراءاتهم من الجوازات وكذلك التواصل مع المديرية العامة للجوازات وطلب المساعدة ، كما يتيح التطبيق لمستخدميه استطلاع الرأي وتقييم خدمات الجوازات والاطلاع على دليل الهواتف للمديرية العامة للجوازات وكافة فروعها.