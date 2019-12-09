بالصور.. 52 شابا وفتاة يقلعون عن التدخين بالواجهة البحرية

نايف السالم(صدى):

أعلن 52 شاباً وفتاة أمس الأول اقلاعهم عن التدخين في عيادة جمعية كفى المتنقلة وذلك خلال حملة جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2019 والذي أقيم بالواجهة البحرية.

وأفاد مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ أن العشرات من المتطوعين شاركوا في حملة كفى والتي أثمرت ولله الحمد بإقلاع 40 شاباً و12 فتاة عن التدخين ، وذلك بعد ان استمعوا لفريق كفى التوعوي والذي شرح لهم حجم الاضرار التي يسببها التدخين على الصحة وعلى المجتمع.

وبيّن الشيخ أن هذه الحملة تمت بالتنسيق مع برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة لتوعية وتثقيف مرتادي الواجهة البحرية بجدة موضحاً أنه تم صرف دواء شامبكس للراغبين في الاقلاع عن التدخين ومن ثم توجيههم لعيادات كفى الثابتة لإكمال العلاج.