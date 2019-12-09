مدرب برشلونة يحسم الجدل بشأن تجديد التعاقد مع ميسي

ماجد محمد(صدى):

يعتزم ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، من أجل الاستمرار لسنوات أخرى، حيث ينتهي عقد ميسي مع نهاية يونيو 2021، وبالتالي يخطط النادي الكتالوني لتجديده خلال الفترة المقبلة.

وأبان بارتوميو:”كعاشق لبرشلونة، لدينا فرصة للاستمتاع بما يقدمه ميسي كل ثلاثة أيام”، لافتا:” لا يمكننا وصف ما يفعله ميسي في كل مباراة، ومن المستحيل استبداله وأعتقد عند اعتزاله سيتوجب علينا تغيير طريقة اللعب”.

ولفت بارتوميو:” لا أستطيع أن أؤكد بأننا قد بدأنا بالفعل التخطيط لمرحلة ما بعد ميسي، ولكننا بدأنا التركيز على المواهب الشابة القادرة على الاستمرار لفترة طويلة”، مردفا:” في الوقت الحالي، علينا بألا نقلق حتى نستمتع بما يقدمه، وقبل نهاية ولايتي في رئاسة برشلونة أود أن أقدم له عقدًا مدى الحياة كما فعلنا مع إنييستا“.

وتابع: ”أندريس كان له كل الحرية في اختيار مستقبله ومصيره في عقده الأخير معنا، وهو ما نريده لميسي الذي لم يغير فقط تاريخ برشلونة، ولكن أيضًا تاريخ كرة القدم العالمية“.