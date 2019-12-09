  • الإثنين 9

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. «حساب المواطن» يجيب على تساؤل خاص بـ قيمة الدعم الذي يستلمه رب الأسرة والتابع

«حساب المواطن» يجيب على تساؤل خاص بـ قيمة الدعم الذي يستلمه رب الأسرة والتابع

«حساب المواطن» يجيب على تساؤل خاص بـ قيمة الدعم الذي يستلمه رب الأسرة والتابع
عادل الحربي(صدى):

رد برنامج ” حساب المواطن ” على تساؤل خاص بـ قيمة الدعم الذي يستلمه رب الأسرة والتابع.

ووجه ” مستفيد ” تساؤل لـ ” حساب المواطن ” على ” تويتر ” مفاده: ” رب الأسرة كم يستلم، ومن فوق الـ18 عامًا كم يستلم، وكذلك من هم أقل من 18 عامًا كم يستلم من الدعم؟ ” .

وأجاب ” حساب المواطن ” قائلآ: ” يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة)، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم ” .

كما أوضح البرنامج أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، من خلال حاسبة الدعم عبر هذا الرابط التالي:

http://portal.ca.gov.sa/


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *