بالصور..أكثر من 3 ألاف مستفيد ومستفيدة من الدورات التخصصية بالهلال الأحمر بالباحة

محمد السعران(صدى):

استفاد أكثر من ( 3057 ) مستفيد ومستفيدة من الدورات التخصصيه القصيره وبرنامج الأمير نايف لمبادئ الإسعافات الاوليه والتوعية بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خلال شهري اكتوبر ونوفمبر لعام 2019 التي نفذت بمراكز التدريب التابعة للهيئة بالمنطقة ومحافظاتها

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني .

أن إدارة التدريب نفذت عدد( 50 ) دوره ومحاضره اسعافيه استفاد منها (3057) متدرب ومتدربه من منسوبي الهيئه والمجتمع ،

وبين الزهراني أن هذه الدورات تهدف إلى رفع مستوى الثقافة الإسعافية لدى المجتمع بمختلف أطيافه والتمكين من التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة إلى حين وصول الفرق الإسعافية التابعة للهيئة .

وبين مدير ادارة التدريب بمنطقة الباحة الأخصائي حمزة احمد الزهراني بأن هذه الدورات تأتي استكمالا للخطه العامه للتدريب لعام 2019 م وتنوعت الدورات الطبيه القصيره لمنسوبي الهيئه بين دورات دعم الحياه الاساسي BLS – وبرنامج البروتكولات العلاجيه ومبادئ الخدمات الاسعافيه – ومكافحة العدوى ، وتم تنفيذ الدورات الخاصه للمجتمع من خلال المحاضرات التوعويه في المدارس و برنامج الامير نايف للاسعافات الاوليه للمجتمع ودورات دعم الحياه الاساسي ( BLS ) ويحتوي على معلومات نظريه ومهارات إسعافيه مهمة لجميع الحالات الطارئة .

واضاف سوف نستمر في نشر الثقافه الاسعافيه لايصال رسالتنا الانسانيه تجاه المجتمع من خلال مركز التدريب في الباحه ومن خلال وحدات التدريب بالمنطقه ( بلجرشي – المندق- المخواه ) كما انه حاليا ينفذ التدريب في المنطقه دورات BLS المعتمد من جمعية القلب الامريكيه ( AHA )للغتين العرييه والانجليزيه للمارسين الصحيين وطلاب التخصصات الصحيه .

وأضاف المتحدث الرسمي بأن البرنامج يحضى باهتمام ومتابعه من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الأستاذ خالد محمدالغامدي وتقديم كافة التسهيلات للوصول لجميع المحافظات من منطلق ديني ووطني وأنساني عملا با لأيه الكريمة ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) ودعا مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الجميع إلى أهمية التسجيل في دورات برنامج الأمير نايف للإسعافات الاوليه من خلال الرابط (هنا)