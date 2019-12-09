مستشفي الملك عبدالله ببيشة يحقق المركز الخامس علي مستوي فئة المستشفيات المرجعية

محمد بن طحيطح(صدى):

حصل مستشفى الملك عبدالله ببيشة على المركز الخامس بنسبة 81٪ (نطاق أخضر) على مستوى المملكة فئة المستشفيات العامة المرجعية اكثر من 300 سرير .وجاء هذا المركز في مؤشر برنامج ( اداء الصحة ).

وياتي هذا الإنجاز في ظل المتابعه المستمرة والمباشرة من مدير الشؤون الصحية ببيشة سعيد جابر القحطاني وإدارة المستشفي ومن القائمين علي وحدة تحسين الأداء بصحة بيشة وفريق اداء الصحة.

وبرنامج اداء الصحة من البرامج المتميزة التي ادخلتها وزارة الصحة بهدف رفع مستويات الانتاجية والكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات وهو برنامج يمهد الطريق امام تحقيق الاهداف الصحية وفق رؤية المملكة 2030 .

الجدير بالذكر ان صحة بيشة يوجد فيها 3 مستشفيات يطبق فيها البرنامج وهي ( مستشفي الملك عبدالله -مستشفي الرعاية المديدة والصحة النفسية – مستشفي تثليث العام ) بالاضافة الي 21 مركز صحي .

وكان مستشفي الملك عبدالله ببيشة هو الوحيد في نطاق البرنامج وقد ساهم اداء الصحة في تحسين وكفاءة الاداء في قسم (العمليات – التنويم – الطواريء – العيادات الخارجية ). وقد كان لهذة المشاريع بالغ الاثر في تحسين ورفع مستوي الاداء في صحة بيشة ممثلا في مستشفي الملك عبدالله والذي انخفض متوسط وقت التنويم بالمستشفي من 7 ايام الي 3.4 ايام .

وانخفض متوسط وقت الانتظار في الطواريء من 4 ساعات الي 1.25 ساعة .

والعيادات الخارجية انخفض متوسط انتظار المواعيد الي اقل من اسبوعين بالاضافة الي عدم وجود قوائم انتظار لاجراء عمليات جراحية في المستشفي .

يشار الي ان هذا الإنجاز والتغير والتحسن في مستوي الاداء والانتاجية في اعمال مستشفي الملك عبدالله ببيشة كان وراءها ابطال الصحة من منسوبي المستشفي وابطال الصحة ممن يتابعون وبدقة عمل ومؤشرات البرنامج .