رونالدو يتسبب في هجوم قاسي من جماهير يوفنتوس على ساري 

نواف السالم(صدى):

سادت حالة من الغضب الشديد بين مشجعي فريق يوفنتوس، بعد الهزيمة من لاتسيو، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإيطالي، والتي أقيمت على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما.

وتعتبر هذه هي الخسارة الأولى ليوفنتوس في مسابقةالدوري الإيطالي، ليتراجع الفريق إلى المركز الثاني ويتجمد رصيده عند 36 نقطة، خلف إنتر ميلانو المتصدر برصيد 38 نقطة.

وطالب أنصار يوفنتوس برحيل ساري المدير الفني للفريق بعد الهزيمة، خاصة أن الفريق لا يقدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أحد المشجعين: “لا يستخدم ساري نقاط قوة رونالدو، لابد من إقالته”، بينما رأي آخر: “لابد من إقالة ساري والحصول على توقيع بوكيتينو، ساري لا يستحق رونالدو”، اعتبر مشجع آخر: “إقالة ساري حتمية.. إنه يدمر رونالدو”.