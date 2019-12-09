إستقلال وتطوير أربع إدارات بالموارد البشرية بصحة مكة المكرمة

حسين العلي(صدى):

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير حزمة من القرارات الإدارية لتطوير الموارد البشرية بالصحة وتكليف أربع مدراء من كفاءات الصحة لتولي دفة قيادتها.

وذكر مطير أن هذه القرارات جاءت تماشياً مع توجيهات الوكالة المساعدة الموارد البشرية بوزارة الصحة بما يحقق سهولة التحول إلى التجمعات الصحية، وبناء على العرض المقدم من مساعد الموارد البشرية بصحة مكة المكرمة، فقد تم فصل وتطوير بعض إداراتها إلى أقسام منفصلة في مهامها كما ستضاف لها مهام أخرى مستقبلاً حسب الإحتياج وتندرج تحت إدارة الموارد البشرية وتم تكليف أربع مدارء لقيادتها.

مبيناً أنه تم فصل مهام إدارة الأنظمة والرواتب (الرواتب والإستحقاقات سابقاً)عن إدارة خدمات الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة،وتتبع إلى مساعد الموارد البشرية، وتكليف محمد علي الحازمي مديراً لها.

بالإضافة إلى فصل إدارة عمليات الموارد البشرية (قسم خدمات الموظفين سابقا)عن إدارة خدمات الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة ومع تبعيتها إلى مساعد الموارد البشرية، وتكليف سعيد عبدالله الغامدي بإدارتها.

كما تم فصل إدارة التوظيف والإستقطاب (قسم التوظيف والوظائف سابقاً)عن إدارة خدمات الموارد البشرية وتتبع كسابقتها للمساعد وتكليف عبدالخالق عليثة الردادي بإدارتها.

وكذلك فصل إدارة التعاقد وتكليف وليد خميس المالكي بإدارتها.