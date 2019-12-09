أبرزها الأفوكادو والتفاح.. فاكهة تساعد على حرق دهون البطن

برلين(صدى):

أوضحت الجمعية الألمانية للتغذية ، أنه هناك أنواعاً من الفاكهة تحتوى على عناصر غذائية مهمة، وتساعد على إزالة دهون البطن “الكرش”، التي تؤثر بشكل سلبي في الجسم وتزيد من خطورة الإصابة بالسكري وأمراض القلب والتمثيل الغذائي.

حيث أكد خبراء التغذية الألمان أن الأفوكادو هو أفضل مصدر للمواد الغذائية، التي تساعد على إزالة دهون البطن، لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف، ومن الخصائص التي يتمتع بها الأفوكادو أيضاً أنه يحتوى على عناصر تساعد على منع الالتهابات وخفض الكوليسترول وتعزّز بشكل عام من صحة الجسم.

كما يعد التوت من المصادر الغنية بالمواد الغذائية والألياف، ويساعد على الشعور بالامتلاء وهو ما يمنع تناول مزيد من الطعام ، فيما يحتوي الرمان على كثير من المواد المضادة للأكسدة، التي تعزز من عملية التمثيل الغذائي وتساعد على حرق الدهون.

ويحتوى التفاح والكمثرى على البكتين، وهو عبارة عن ألياف قابلة للذوبان في الماء، والتي تساعد على توقف تكوين الدهون وتخزينها في الجسم.

ويمتاز فيتامين C الموجود في البرتقال بتأثيره غير المباشر على الوزن، وهو المسؤول عن إنتاج جزيئات تعزّز من عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي يتم حرق مزيد من الدهون في أثناء ممارسة التمارين الرياضة، إذا سبقها تناول كمية كبيرة من فيتامين C.