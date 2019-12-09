البيئة تستكمل أعمالها لإطلاق الحملات التوعوية للصحة النباتية

محمد السعران(صدى):

تستكمل وزارة البيئة والمياه والزراعة أعمالها لإطلاق الحملات التوعوية الخاصة بالصحة النباتية لكافة أفراد المجتمع، وذلك تفاعلاً من الوزارة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في افتتاح وإطلاق السنة الدولية للصحة النباتية 2020.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من الحملات التوعوية تشمل رفع مستوى الوعي بأهمية وآثار صحة النباتات في توفير الغذاء، والمساهمة في مكافحة الجوع والحد من الفقر، والمحافظة على البيئة والصحة والتطور الاقتصادي.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لصحة ووقاية النبات المهندس أيمن الغامدي، بأن الاجتماع الأول للجنة يأتي لاقتراح الأنشطة التي تحقق أهداف السنة الدولية للصحة النباتية والتي ستنفذ خلال العام الميلادي2020.

وأشار إلى أن صحة النبات تعرف بأنها النظام الذي يستخدم مجموعة من التدابير للوقاية من انتشار الآفات والأمراض النباتية ومكافحتها لحماية النباتات، مؤكداً أنه سيتم تنفيذ ما لا يقل عن 100 فعالية تساهم في زيادة وعي أفراد المجتمع بأهمية ودور الصحة النباتية.

وبين الغامدي أن تدشين الفعاليات سيكون بداية عام2020، والتي تشمل تنظيم ورش عمل إقليمية، وندوات محلية للتوعية بالصحة النباتية، وحملات علاقات عامة واعلامية، وجوائز للمزارعين الممارسين للأعمال الوقائية للصحة النباتية.