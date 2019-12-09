بالفيديو.. نايف هزازي يتوقع تتويج النصر بالبطولة الآسيوية المقبلة

طلال الغامدي(صدى):

أكد نايف هزازي، لاعب نادي النصر والاتحاد السابق، اليوم الاثنين، أنه يتوقع فوز النصر بلقب دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، مؤكدًا قدرة العالمي في المنافسة على البطولة.

وصرح ” هزازي ” في مقطع فيديو: ” النصر قادر على المنافسة على بطولة الدوري وآسيا الموسم المقبل، الإمكانيات الموجودة في النصر تجعله هو الأقرب، وخصوصًا بعدما رأينا ما فعله الهلال ” .

وتابع: ” مشتاق لجماهير النصر كثيرًا وأنا أحبهم من أيام لعبي في الاتحاد “؛ بينما سيعود مرة أخرى لممارسة كرة القدم عبر الانضمام لأحد الأندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الانتقالات الشتوية.