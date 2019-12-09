حقيقة الفيديو المتداول لعملية تصفية البغدادي 

بغداد(صدى):

تناقل رواد مواقع السوشيال ميديا مقطع الفيديو زاعمين بأنها يوثق لحظة استهداف حراس أبو بكر البغدادي بطائرة مسيرة أمريكية، واتضح أنه لعبة فيديو.

ويعتبر المشهد الذي انتشر بين آلاف من مستخدمي موقع فيسبوك لاستهداف حراس زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي تمهيدا لعملية الكوماندوس الأمريكي التي انتهت بمقتله، ما هي سوى مقطع من لعبة الفيديو الشهيرة “medal of honor”.

وتبين أن مقطع الفيديو المشار إليه، يصور على مدى 3 دقائق و57 ثانية مشاهد قتالية مثيرة بالأبيض والأسود، كما لو أنها التقطت بواسطة كاميرا مراقبة أو منظار قناص.