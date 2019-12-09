بالصور.. مطوفي العرب تناقش خدمات حجاج العراق والمغرب والأردن

حامد العمري(صدى):

بدأت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية بالاستعداد لموسم حج عام 1441هـ بسلسلة من الاجتماعات مع مكاتب شؤون الحج والمسؤولين عن البعثات لبحث الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتوقيع المحاضر الرسمية للبدء في تنفيذها رغبة في تقديم أفضل خدمة لحجاج بيت الله الحرام وفق توجيهات القيادة الحكيمة.

ودشنت المؤسسة اجتماعاتها بمقر المؤسسة في برج مطوفي العرب (1) بمكة المكرمة مع مكتب شؤون حجاج العراق الذي مثله رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق معالي الدكتور خالد العطية، فيما ترأس الاجتماع من جانب المؤسسة رئيس مجلس الإدارة بالنيابة المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري ، حيث ناقش الطرفان الخدمات المقدمة لحوالي 35 الآف حاج عراقي سيقدمون هذا الموسم لأداء الفريضة.

من جهته قدم الدكتور العطية شكره وإمتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين على ماوجده الحجاج العراقيون في الموسم الماضي من حفاوة وإستقبال وخدمات على أعلى مستوى خصوصا بعد المكرمة برفع عدد حجاج العراق لقرابة 52 ألف حاج ليسجل الرقم الأعلى لحجاج العراق في تاريخ الحج .

وفي ذات السياق بحث رئيس مجلس الإدارة بالنيابة المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري مع معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد الخلالية الترتيبات والخدمات المقدمة لحاج الأردن البالغ عددهم ثمانية آلاف بجانب 4500 حاج من عرب 48 سيقدمون هذا العام لأداء الفريضة.

وأبدى إعجابه الخلايله بخطوة المؤسسة في تعيين مسؤول سيشرف على الوجبات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لضمان جودتها وحرصا على سلامة الحجاج ، مثنيا على التطور المحلوظ في الخدمات التي تقدم لحجاج الأردن.

ووقعت المؤسسة محضرا رسميا مع مكتب شؤون حجاج المغرب ممثلا برئيسه أحمد القسطاس ، فيما مثل المؤسسة عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع ساحل البحر الأحمر وعرب الخليج المطوف محمد معاجيني.

من جهته أوضح رئيس مكتب شؤون حجاج المغرب أحمد القسطاس أن عدد حجاجهم هذا العام سيبلغ 34 ألف حاج بزيادة ألفي حاج عن العام الماضي، مقدما شكره لكل الجهات الحكومية ووزارة الحج والمؤسسة لما يجده الحاج المغربي من اهتمام ورعاية وتجويد في الخدمات، مبديا تفاؤلة بالخطوات الجديدة التي تقوم بها الوزارة والمؤسسة لرفع مستوى الخدمة مما يساعد على أداء الحاج لنسكه بيسر وسهولة وأمان .

بدوره أكد نائب رئيس المؤسسة المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري على حرصهم رفع جودة الخدمة المقدمة لحجاج بيت الحرام امتثلا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه ، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 في التوسع في استقبال الحجاج والمعتمرين مع رفع جودة الخدمات ليحظى الحاج بالراحة والأمان والطمأنينة.

وشدد نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة على أن المؤسسة حريصة على تنمية الإيجابيات وتلافي الملاحظات من خلال منظومة عمل مؤسساتي وفق خطوات تحول المؤسسة لشركة مساهمة مغلقة وذلك بإشراف وزارة الحج والعمرة ومتابعة معالي الوزير الدكتور محمد بن صالح طاهر بنتن.