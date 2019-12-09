على نفقة أمير تبوك الخاصة.. توزيع معونات الشتاء في قرى وهجر ومراكز المنطقة

محمود البلوي(صدى):

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك وعلى نفقة سموه الخاصة وكعادة سموه سنوياً في هذا الوقت من العام بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة . تواصل اللجان القائمة على التوزيع أعمالها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين وتشمل المعونات الشتوية على شاحنات محمله بالأرزاق والألبسة الشتوية واللحف والأغطية ووسائل التدفئة والخيام وذلك للأسرع في ايصالها للمستحقين في أسرع وقت ممكن .

ليتمكنوا من الاستفادة منها حرصاً من سمو أمير منطقة تبوك على تلمس احتياجات أبناء المنطقة بمختلف فئاتهم واستكمالا للدور الإنساني الذي يتكفل به سموه بجسد مثالاً للتكافل الاجتماعي وتكاتف أبناء هذا الوطن .

وأكدت اللجان القائمة على التوزيع أنها تعمل وبشكل يومي في مواقعها وأيضاً الوصول الى المستفيدين في أماكنهم في محافظات ومراكز وقرى وهجر وسكان البادية بالمنطقة وتسليمهم المعونة الشتوية, داعين الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال الإنسانية لسمو أمير منطقة تبوك في موازين حسناته.