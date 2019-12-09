بعد 22 يوما.. «واتساب» يتوقف عن العمل على عدد كبير من الهواتف الذكية

وكالات(صدى):

دعا “واتساب” مستخدميه لأخذ الحذر من توقف التطبيق على عدد من الهواتف بعد 22 يوماً، حيث أن عدداً كبيراً من الهواتف سيدخل ضمن قائمة الممنوعين من العمل على منصة واتساب.

وبحسب المعلومات الواردة فإن أي شخص يحمل هاتفاً من نظام تشغيل “ويندوز فون” سيفقد إمكانية الدخول على “واتساب”، اعتباراً من 31 ديسمبر 2019.

ومن المقرر أن تتوقف خدمة واتساب علي عدة هواتف منها أي هاتف آيفون، يعمل بنظام تشغيل أقدم من “آي أو إس 7″، و هاتف أندرويد بإصدار أقل من “أندرويد 2.3.7” ستتوقف خدمة “واتساب” لديهم بحلول 1 فبراير 2020.

وعلل “واتساب” قراره بأن إيقاف دعم تلك الهواتف القديمة، حتى يتم تركيز الجهود على منصات الهواتف الذكية التي يستخدمها الأغلبية العظمى من الناس.