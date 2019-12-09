قريبا.. عودة فهد بن خالد للأهلي 

ماجد محمد(صدى):

ترددت أنباء عن إمكانية عودة رئيس الأهلي الأسبق الأمير فهد بن خالد، من جديد للنادي؛ اتضح أن هناك محاولات حثيثة من شخصيات بارزة؛ لعودته؛ لما يتمتع به سموه من خبرة طويلة مع الفريق؛ حيث تدرج من مشرف عام على الفريق عام 2009 إلى 2010، ثم ترأس النادي من 2010 إلى 2015 ليعود للأهلي في موسم 2017 رئيسا بالتكليف لموسم واحد، وحقق خلالها عدة بطولات؛ منها كأس الملك، وكأس ولي العهد، ووصافة الدوري مرتين، ووصل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا 2012.

ومت المرتقب أن يجتمع المشرف العام الأمير منصور بن مشعل، مع المدرب جروس بعد عودة الفريق من معسكر أبوظبي؛ لمناقشة أوضاع الفريق الأول، لتوفير متطلبات المدرب، خلال فترة الانتقالات الشتوية؛ حيث ينتظر الأمير منصور موافقة جروس على جلب صانع ألعاب، في الميركاتو الشتوي، وهناك عدة أسماء مطروحة على الطاولة، من بينها أسماء برازيلية، وأوروبية.

وكان هداف الفريق عمر السومة يسعي للعودة السريعة من خلال انتظامه في العلاج؛ رغبة منه في العودة بدءا من لقاء الشباب.