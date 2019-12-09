هاشتاج «طلاق أصالة» يجتاح السوشيال ميديا

أميرة خالد(صدى):

انتشرت الأنباء، في الفترة الأخيرة، عن انفصال الفنانة السورية أصالة نصري عن المخرج المصري طارق العريان، ليجتاح هاشتاج ” طلاق أصالة ” وسائل التواصل الاجتماعي ويتصدر الترند.

وكانت قد طالبت أصالة، وسائل الإعلام أن تبتعد عن الحياة الخاصة، فى الوقت نفسه كانت ابنتها ” شام ” تنشر دائما أغانى عن الخيانة والهجر عبر حسابها عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق نفسه، لم ترد أصالة أو زوجها طارق العريان عن تلك الشائعات بالتأكيد أو النفي، بينما جاء بكاء أصالة خلال حفلها في موسم الرياض ليشير إلى احتمالية صحة تلك الأنباء.