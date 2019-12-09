دراسة تكشف وجود علاقة بين حالة الطقس وأمراض السرطان

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة علمية أمريكية حديثة عن وجود علاقة بين حالة الطقس والمناخ وأمراض السرطان.

وأوضح الباحثون من جامعة ” ويست تشيستر ” في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، أن هناك علاقة طردية بين العيش في المناطق الباردة وانتشار بعض أنواع السرطان.

وأظهرت النتائج أن كلما زادت البرودة والأمطار زاد انتشار بعض أمراض السرطان، بينما يقل انتشار هذه الأمراض في المناطق ذات المناخ الجاف.

ويواصل الباحثين العمل؛ للكشف عن النطاق الكامل لهذه العوامل.