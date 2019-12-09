احذر من تناول الطعام بشكل سريع.. يصيبك بهذه الأمراض

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قال أطباء في علاج الجهاز الهضمي ، إن الأكل بشكل سريع يضر بصحة الإنسان ويسبب له العديد من الأمراض منها:

عسر الهضم: فهؤلاء الاشخاص الذين يتناولون الطعام سريعًا لا يقومون بمضغه بشكل جيد وفي بعض الأحيان يلجأون للمياه أو المشروبات الغازية من أجل ابتلاع طعامهم وإنهائه بشكل سريع وهذا يؤدي إلى الانتفاخ وعسر الهضم .

مرض السكري: أكل الطعام بطريقة سريعة يرفع مستويات السكر في الدم مما يؤدي إلى مقاومة الجسم لإفراز مادة الأنسولين والذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات السكر بشكل غير طبيعي مسببًا مرض السكري من المرحلة الثانية.

البدانة والإفراط في تناول الطعام: من أحد الأمراض التي يسببها تناول الطعام بشكل سريع وعدم مضغه بشكل جيد يستطيع الجسم هضمه فيؤدي ذلك إلى تناول كميات كبيرة من الطعام وتراكم الدهون داخل الجسم وذلك لأن الدماغ يحتاج إلى ما يقرب من 20 دقيقة لإرسال إشارات الشبع للجسم.

ارتجاع المرئ: هو مرض ارتجاع الحمض المِعَدي ويعرف بأنه تلف أو ضرر مزمن بالغشاء المخاطي نتيجة ارتداد غير طبيعي لحمض المعدة إلى المريء وأعراضه الأساسية هي حموضة أو حرقة المعدة وتناول الطعام بشكل سريع يصيب الإنسان بذلك الارتجاع، فهذا يتسبب في التهاب الجزء السفلي من المريء عند مدخل المعدة ويُحدث تغييرًا في الحاجز بين المعدة والمرئ.