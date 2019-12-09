وليد عبدالله يضع النصر في مأزق.. والأخير يحذر 

طلال الغامدي(صدى):

دعت إدارة النصر لاعبي الفريق الأول لأخذ الحذر من الانخراط في برامج لياقية خاصة خارج النادي؛ خشية تفاقم الإصابات لديهم، كما حذر الجهاز الطبي الإدارة المشرفة على الفريق من كثرة ارتياد اللاعبين للأندية الخاصة التي يوجد بها مدربون خاصون خلال الفترة الصباحية.

ويأتي تحذير الإدارة للاعبين على خلفية النتائج الطبية التي قدمت لإصابة الحارس وليد عبدالله الذي سيغيب عن الفريق لمدة تتجاوز الـ21 يوما بسبب كثرة الإجهاد على الركبة خلال تدريباته في النادي الخاص، دون مراجعة الجهاز الفني للفريق وكذلك الجهاز الطبي.

واعتبرت الإدارة أن الجهاز الفني هو وحده من يحدد حاجة اللاعب لجرعات لياقية مكثفة، كما طالب الجهاز الفني وبقيادة البرتغالي فيتوريا بوضع برنامجا لياقيا متكاملا للاعبين طوال الموسم؛ من أجل عدم ضغط لياقيا قبل جولات الحسم المقبلة التي تتطلب التركيز الذهني والبدني من اللاعبين.