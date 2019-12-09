السبت.. صدور حكم نهائي ضد عمر البشير

الخرطوم(صدى):

أكدت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تصدر محكمة سودانية حكما نهائيا على الرئيس المعزول عمر البشير، يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، بتهم غسل الأموال والفساد والثراء الحرام.

وتصل عقوبة تلك التهم للسجن أكثر من 10 سنوات؛ كما يواجه البشير دعاوى جنائية عديدة، نابعة من قيادته انقلاب 30 يونيو 1989 الذي أوصله للسلطة بالقوة، وتتعلق بتقويض النظام الدستوري، وإسقاط حكومة ديمقراطية منتخبة.

وفي السياق نفسه، تعد عقوبة هذه التهم هي الإعدام أو السجن المؤبد، في حال الإدانة؛ بينما كشفت جهات تابعة لنظام البشير المحلول، عن تنظيم مسيرة في الخرطوم تزامنا مع إعلان الحكم النهائي عليه يوم السبت المقبل تحت مسمى الزحف الأخضر.