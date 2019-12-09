  • الإثنين 9

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. أبرزهم علاج الإنفلونزا ورشح الحساسية.. تعرف على فوائد «النعناع» الصحية

أبرزهم علاج الإنفلونزا ورشح الحساسية.. تعرف على فوائد «النعناع» الصحية

أبرزهم علاج الإنفلونزا ورشح الحساسية.. تعرف على فوائد «النعناع» الصحية
متابعة- أميرة خالد(صدى):

يُعتبر ” النعناع ” أحد النباتات المليئة بالفوائد الصحية؛ وهو الأمر الذي يجعلنا نستخدمه بشكل شبه دائم يوميًا؛ لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز فوائد النعناع.

– يعمل النعناع على تهدئة القيء وبخاصة للأشخاص الذين يعانون مشكلات هضمية.

– يعالج ” النعناع ” آلام الرأس والصداع النصفي، من خلال وضع القليل من زيت النعناع على الجبهة يمكن أن يساعد على التهدئة من التوتر أو الضغط.

– يساعد على التخلص من ” عسر الهضم ” ، حيث يقوم النعناع بترخية عضلات المعدة والتحسين من إفراز العصارة الصفراء الهاضمة.

– يخفف ” النعناع من مشكلات القولون العصبية مثل ” الألم أو الانتفاخ والإسهال وإطلاق الغازات ” ، إضافة إلى التقليل من الالتهابات.

– يعالج ” النعناع ” البرد والإنفلونزا، حيث يسهم المنثول الموجود في النعناع على إزالة الاحتقان، لذلك يُوصف النعناع على أنه علاج طبيعي مثالي لنزلات البرد.

– يساعد في التخلص من ” رشح الحساسية ” ، حيث يحتوي النعناع على مركبات تقلل من عمل الهيستامين، الذي يحفّز الالتهاب ويثير ردود فعل تحسّسية.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *