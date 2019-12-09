أبرزهم علاج الإنفلونزا ورشح الحساسية.. تعرف على فوائد «النعناع» الصحية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يُعتبر ” النعناع ” أحد النباتات المليئة بالفوائد الصحية؛ وهو الأمر الذي يجعلنا نستخدمه بشكل شبه دائم يوميًا؛ لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز فوائد النعناع.

– يعمل النعناع على تهدئة القيء وبخاصة للأشخاص الذين يعانون مشكلات هضمية.

– يعالج ” النعناع ” آلام الرأس والصداع النصفي، من خلال وضع القليل من زيت النعناع على الجبهة يمكن أن يساعد على التهدئة من التوتر أو الضغط.

– يساعد على التخلص من ” عسر الهضم ” ، حيث يقوم النعناع بترخية عضلات المعدة والتحسين من إفراز العصارة الصفراء الهاضمة.

– يخفف ” النعناع من مشكلات القولون العصبية مثل ” الألم أو الانتفاخ والإسهال وإطلاق الغازات ” ، إضافة إلى التقليل من الالتهابات.

– يعالج ” النعناع ” البرد والإنفلونزا، حيث يسهم المنثول الموجود في النعناع على إزالة الاحتقان، لذلك يُوصف النعناع على أنه علاج طبيعي مثالي لنزلات البرد.

– يساعد في التخلص من ” رشح الحساسية ” ، حيث يحتوي النعناع على مركبات تقلل من عمل الهيستامين، الذي يحفّز الالتهاب ويثير ردود فعل تحسّسية.