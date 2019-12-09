تكرار استخدام صبغات الشعر يزيد من خطر الإصابة بأورام الثدي

واشنطن(صدى):

أكدت دراسة جديدة أجراها باحثين من معهد NHL التابع لوزارة الصحة الأمريكية، على وجود علاقة وثيقة بين الاستخدام المتكرر لصبغات الشعر وبين الإصابة بأورام الثدي؛ حيث حذرت النساء من استخدام صبغات الشعر بشكل متكرر (كل 5 إلى 8 أسابيع).

وفي السياق نفسه، تتمتع ذوات البشرة السمراء عادة بحماية أفضل من ذوات البشرة البيضاء تجاه سرطان الثدي، بينما كشفت الدراسة أنه يزيد الاستخدام المتكرّر للصبغة الخطر على ذوات البشرة السمراء أكثر.

وقالت أن الاستخدام المتكرّر للصبغة الدائمة بمعدل كل 5 إلى 8 أسابيع يؤدي إلى زيادة خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي بنسبة 30% مقارنة بمن لا تستخدمن الصبغات؛ وينعكس ذلك على الخطر الإجمالي لهذا النوع من الأورام ليرتفع من 12% إلى 13%.