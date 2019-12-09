أمين الشرقية يفتتح ورشة العمل التعريفية للمرصد الحضري الاقليمي بالمنطقة

محمد السعران(صدى):

افتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير صباح اليوم الاثنين الموافق 12/04/1441هـ، ورشة العمل التعريفية للمرصد الحضري الإقليمي للمنطقة الشرقية وذلك على مسرح الأمانة، والتي نظمتها الأمانة بالتعاون مع جمعية وئام الخيرية وتحت إشراف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.

وقدم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في كلمته الافتتاحية الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لما يقدمانه من جهود كبيرة ومتابعة دائمة لإنجاز المشروعات التنموية العملاقة التي تنفذ بالمنطقة والتي تنعكس إيجابياتها على الأسرة والمجتمع في كافة نواحي التنمية والنهضة العمرانية.

وقال المهندس الجبير بأن المرصد الحضري عمل مشترك يستلزم التعاون الكامل مع فريق العمل من حيث تزويد المرصد بالبيانات والمعلومات الصحيحة والمحدثة ليتمكن من إعداد المؤشرات الحضرية لتحقيق الأهداف المرجوة إلى جانب بناء شراكات مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع بمختلف أنواعها ومستوياتها وأنشطتها.

بعدها ألقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الاستاذ عبد الرحمن بن فهد المقبل كلمة أشار فيها بأن المرصد الحضري بالمنطقة الشرقية قدم مؤشرات ساهمت في معرفة الكثير من الظواهر وأن الجمعيات الأهلية تعتبر مصدر لمؤشرات التنمية المستدامة ونأمل أن تكون نواة أساسية لدعم المؤشرات، فيما ألقى كلمة الجمعيات الأهلية الدكتور محمد العبدالقادر أمين عام جمعية وئام الخيرية والتي ذكر فيها أن الجمعيات بمختلف تخصصاتها ونشاطها وبرامجها الصحية والإغاثية والتدريبية الأسرية ولجان التنمية ومراكز الأحياء وجمعيات تحفيظ القرآن ومكاتب الدعوة وغيرها كلها ستسهم في بناء المرصد الحضري، كما ستسهم في توظيف بياناته واستثمارها في اتخاذ القرار وبناء البرامج والمبادرات وإنتهاء بالموازنات المالية.

وقدم مدير عام المرصد الحضري بأمانة المنطقة الشرقية المهندس عبدالله الأحمد عرضاً مرئياً عن المرصد الحضري وتطوره من مرحلة لأخرى وأهدافه في تنمية المجتمع بشكل كبير، ليقدم بعدها الدكتور كمال عبدالعزيز خبير المراصد والمستشار الفني عرضاً للمؤشرات الحضرية، بعدها القى الدكتور محيي الدين أحمد هواري كلمة سلط الضوء فيها على القضايا التنموية الخاصة بالمؤشرات المرتبطة بالجمعيات الخيرية ودور شركاء التنمية.

واختتمت الورشة أعمالها بلقاء مفتوح دار خلاله النقاش بين الحضور، وقدم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، و مدير عام جمعية وئام، درعا تكريميا لمعالي أمين المنطقة الشرقية ، نظير جهود الأمانة التي تقدمها في خدمة المجتمع وكافة الجمعيات الأهلية، بعدها قام معاليه بتكريم عدد من المشاركين في الورشة.