بالصور.. بناء مسجد من تبرعات منسوبي «هيئة السياحة» على طريق مكة – الطائف

نايف السالم(صدى):

أعلنت جمعية العناية بمساجد الطرق عن افتتاح مسجد محطة الراي الواقع على طريق مكة المكرمة – الطائف في محطة الدريس بالسيل الكبير.

وتبين أن المسجد بنى من مجموع تبرعات منسوبي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال برنامج الاستقطاع الشهري.

وكان رئيس الهيئة سابقًا الأمير سلطان بن سلمان كف عن هذه المبادرة خلال زيارته لأحد المساجد التي نفذتها الجمعية على طريق الرياض – الدمام في شهر رمضان لعام 1438هـ.

ويعتبر هذا المسجد هو الثاني عشر في مسار البناء لدى الجمعية وتبلغ مساحته 285 م2 ويسع من المصلين في وقت واحد (121 مصلياً ومصلية) ويضم 12 دورة مياه.