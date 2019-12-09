ميلان عن التفاوض مع إبراهيموفيتش: لا جديد في عملية التفاوض
ينتظر نادي ميلان الإيطالي معرفة قرار المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بشأن الفريق الذي سينضم إليه خلال الميركاتو المقبل.
وعن ذلك، قال ريكي ماسارا، المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي: ” لا يوجد أخبار لأنه لا توجد عملية تفاوض حقيقية ” .
وتابع ” ماسارا ” : ” يقوم إبراهيموفيتش بتقييم خياراته، كما هي حالنا، لذلك نحن جميعًا ننتظر ” .
كما أشار إلى أنه من حق ” إبراهيموفيتش ” التوقيع لأي ناد،
في الوقت الحالي، وحتى قبل موعد سوق الانتقالات الشتوية.
يذكر أن عقد ” إبراهيموفيتش ” ينتهي مع لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، بنهاية شهر ديسمبر الجاري.
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