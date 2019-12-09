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ميلان عن التفاوض مع إبراهيموفيتش: لا جديد في عملية التفاوض

ميلان عن التفاوض مع إبراهيموفيتش: لا جديد في عملية التفاوض
نواف السالم(صدى):

ينتظر نادي ميلان الإيطالي معرفة قرار المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بشأن الفريق الذي سينضم إليه خلال الميركاتو المقبل.

وعن ذلك، قال ريكي ماسارا، المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي: ” لا يوجد أخبار لأنه لا توجد عملية تفاوض حقيقية ” .

وتابع ” ماسارا ” : ” يقوم إبراهيموفيتش بتقييم خياراته، كما هي حالنا، لذلك نحن جميعًا ننتظر ” .

كما أشار إلى أنه من حق ” إبراهيموفيتش ” التوقيع لأي ناد،
في الوقت الحالي، وحتى قبل موعد سوق الانتقالات الشتوية.

يذكر أن عقد ” إبراهيموفيتش ” ينتهي مع لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، بنهاية شهر ديسمبر الجاري.


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