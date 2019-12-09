نصائح لتقليل انتشار زيت القلي في أرجاء المنزل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت تقارير، اليوم الاثنين، عن طرق بسيطة للتخلص من مشكلة انتشار زيت القلي في أنحاء المنزل، والقضاء على رائحته المزعجة، وذلك بأن تضيفي إلى زيت القلي بضع حبات كزبرة مجففة.

ويجب تغيير الزيت بعد استخدامه 5 مرات على الأكثر؛ بينما من الضروري تنظيفه من البقايا قبل تغييره وقبل استخدامه مجدداً وفي هذه الحالة أضيفي إليه ساخناً بضعة قشور بطاطس.

وفي هذه الحالة تتجمع تلك البقايا حولها وتسهل إزالتها؛ فيما يجب في مقابل ذلك أن تقومي بتنظيف المقلاة بين الحين والآخر.