«الشورى» يوافق على إضافة فقرة جديدة لنظام الإقامة المميزة
وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على إضافة فقرة جديدة ( الفقرة 3 ) إلى المادة 11 من نظام الإقامة المميزة.
وتنص المادة الحادية عشرة من النظام فقرتين؛ الأولى على: لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا -التي كان يحصل عليها وفقاً للمادة (الثانية) من النظام- إلى أسرته.
وتضيف: على أنه إذا تحققت في أيٍّ منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته، فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة؛ بينما تنص الفقرة الثانية: لا تخول الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.
وكانت قد بدأت جلسة مجلس الشورى العادية السابعة من السنة الرابعة للدورة السابعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.
مع المرزوق[ عدد التعليقات: 408 ] نشر منذ 42 دقيقة
لا تتوقعون من صاحب الإقامة المميزة المنى والسلوى
والعسل واللبن.
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طبله[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 36 دقيقة
شكرا