«الشورى» يوافق على إضافة فقرة جديدة لنظام الإقامة المميزة

نايف السالم(صدى):

وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على إضافة فقرة جديدة ( الفقرة 3 ) إلى المادة 11 من نظام الإقامة المميزة.

وتنص المادة الحادية عشرة من النظام فقرتين؛ الأولى على: لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا -التي كان يحصل عليها وفقاً للمادة (الثانية) من النظام- إلى أسرته.

وتضيف: على أنه إذا تحققت في أيٍّ منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته، فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة؛ بينما تنص الفقرة الثانية: لا تخول الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.

وكانت قد بدأت جلسة مجلس ‎الشورى العادية السابعة من السنة الرابعة للدورة السابعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.