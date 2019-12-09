«أبل» تستعد لطرح تحديث جديد للضوابط على هواتف آيفون

وكالات(صدى):

تستعد شركة ” أبل ” الأمريكية لطرح تحديث جديد لنظام تشغيلها على هواتف ” آيفون ” وساعات ” آي ووتش ” .

وتفصيلآ، سيتم تدشين التحديث الجديد لنظام تشغيل ” آي أو إس 13.3 ” ، والذي سيتضمن ضوابط أكثر تشددًا.

وسيتم التحديث الجديد على الضوابط التي تمكّنها ” أبل” للأبوين على أبنائهم؛ لضمان خصوصيتهم وعدم استخدامهم الهواتف الذكية بشكل يضر خصوصيتهم أو ينتهكها.

كما يمكن ” الأبوين ” من تقييد الوصول إلى جهات الاتصال في وقت معين؛ بحيث يمكنهم تحديد من يستطيع الأطفال التحدث معهم، ومتى يتحدثون معهم.

ومن المرجح أن تبدأ ” أبل ” في طرح التحديث الجديد على هواتف ” آيفون ” ، بدءًا من يوم 11 ديسمبر.