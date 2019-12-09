مايكروسوفت: ملايين كلمات المرور غير آمنة.. لهذا السبب!

وكالات(صدى):

أكدت شركة مايكروسوفت أن هناك أكثر من 44 مليون كلمة مرور غير آمنة بمختلف خدماتها، جراء استعمال هذه الكلمات عدة مرات من قبل المستخدمين.

واكتشف مايكروسوفت ذلك من خلال مقارنة أكثر من 3 مليار من بيانات تسجيل الدخول مع خدمات الشركات الأخرى، التي تم نشرها على الإنترنت من خلال هجمات القرصنة الإلكترونية أو تسريب البيانات

ودعت مايكروسوفت المستخدمين لتغيير كلمات المرور، من خلال إظهار مربع حوار يطلب من المستخدم تغيير كلمة المرور عند محاولة تسجيل الدخول في خدمات مايكروسوفت، مثل خدمة الألعاب إكس بوك والبرامج المكتبية أوفيس والبريد الإلكتروني “أوتلوك”.

وأبان اختبار مايكروسوفت سبب تحذير خبراء تكنولوجيا المعلومات من استعمال نفس كلمة المرور في عدة خدمات أو حسابات على الويب، حيث يتعين على المستخدم استعمال كلمة مرور فردية لكل خدمة وحساب على الإنترنت.