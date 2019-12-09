بالفيديو.. معاناة خريجي هندسة الطيران في العمل بغير تخصصهم

حمود العنزي(صدى):

يواجه خريجي هندسة الطيران بعض المعاناة في إيجاد فرص عمل مناسبة بما يتماشى مع تخصصهم؛ حيث كشف مهندس طيران أن هذا الأمر يدفعهم للعمل بقطاعات أخرى.

وأوضح مهندس الطيران، خلال مداخلة مع برنامج ” تم ” على قناة ” sbc “، أن العديد من خريجي الطيران اضطروا للعمل بقطاعات أخرى مثل تحلية المياه والمقاولات والإدارة والمصانع وغيرها.

وقال أن العمل بالمجال يحتاج إلى خبرة لا تقل عن عامين؛ فيما لم يجد فرص عمل بتخصصه منذ تخرجه ليضطر للعمل بمجالات أخرى، بدأت من مندوب مبيعات وإدارة الأعمال وحالياً بشركة خدمات متعاقدة مع شركة ” أرامكو “؛ بينما يتمنى تأسيس أكبر مغسلة طيران في الشرق الأوسط وتكون بالمملكة وجميع موظفيها من السعوديين.