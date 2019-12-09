تحت اسم Nova 6.. «هواوي» تطلق 3 هواتف ذكية جديدة

وكالات(صدى):

كشفت شركة ” هواوي ” عن إطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة تحت اسم ” Nova 6 ” .

وعن مواصفاتها، تدعم الهواتف الجديدة الموديل ” Nova 6 ” ، تقنية الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية الجوالة.

وتتضمن باقة التجهيزات التقنية للطرازين ” نوفا 6 ” و ” نوفا 6 ” الداعم للجيل الخامس من الاتصالات، شاشة عرض من نوع AMOLED قياس 6.57 إنشات، تعمل بدقة وضوح 2400 1080Xبكسل.

كما يشتملوا أيضًا على كاميرا ” سيلفي ” مزدوجة، تعمل الرئيسية بدقة 32 ميجابكسل، والثانية مزودة بعدسة واسعة توفر دقة 8 ميجابكسل.

أما الجانب الخلفي للهاتف الذكي فتظهر الكاميرا الرئيسية الثلاثية، حيث يعمل المستشعر الرئيسي بدقة 40 ميجابيكسل، وتعمل عدسة الزووم والعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل كل منهما.

ويتميز هاتف ” هواوي Nova 6 ” العادي ببطارية سعة 4100 مللي أمبير ساعة، في حين أن سعة البطارية في الموديل Nova 4100 مللي أمبير ساعة.

أما سعة البطارية في الموديل ” Nova 6 5G ” فتبلغ 4200 مللي أمبير ساعة.