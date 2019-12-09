محلل مالي: حركة بيع أسهم «أرامكو» في الأيام الأولى ستكون ضعيفة للغاية

علي القحطاني(صدى):

توقع محللون ماليون استبعاد عمليات بيع ضخمة مع بدء تداول سهم أرامكو السعودية في ” تداول ” بعد غد الأربعاء.

وتفصيلآ، كشف المحلل المالي حسين الخاطر أن حركة البيع في اليوم الأول ستكون ضعيفة للغاية، وذلك يعود لكون عدد المكتتبين لا يتجاوز ٥ ملايين مكتتب، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

كما ذكر أن أغلب المكتتبين استطاعوا الحصول على رغباتهم أثناء الاكتتاب، مشيرًا إلى أن الرغبة في الشراء تكون مدفوعة للحصول على كميات كبيرة نتيجة عدم تخصيص الأرقام المستهدفة.

وأبان ” الخاطر ” أن طرح أرامكو في ” تداول ” يعطي السوق المالية قوة كبرى؛ مما يشجع المستثمر الأجنبي للدخول لاقتناص الفرص المغرية في السوق السعودية.

وأبرز أيضًا أن المؤشرات الحالية لا توحي باندفاع كبير نحو شراء أسهم أرامكو؛ وهو ما يؤدي لعمليات بيع ضخمة لأسهم شركات أخرى.

ويؤثر ذلك على المؤشر العام وبالتالي فإن المؤشر العام لن يسجل ضغطًا كبيرًا؛ جراء عدم وجود محفزات كبيرة للشراء في اليوم الأول لبدء إدراج أرامكو.