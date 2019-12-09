إصابة 6 جنود عراقيين إثر سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على أحد المعسكرات
أصيب 6 جنود عراقيين بجروح إثر سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على أحد المعسكرات قرب مطار بغداد الدولي اليوم.
وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي مقتضب من دون إيراد مزيد من التفاصيل، أن القوات الأمنية العراقية عثرت أثناء تفتيشها للمناطق المحيطة على منصة إطلاق الصواريخ وكان بعض الصواريخ قد تعطل إطلاقها.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 408 ] نشر منذ 47 دقيقة
اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد وشتت شملهم ومزق صفهم فإنهم لا يعجزونك..
هذا نتيجة وقوفهم مع الضال المضل الإرهابي نمر باقر النمر
والشيعي الجاهل المتخلف ساكن الكهوف والسراديب
عبدالملك الحوثي.