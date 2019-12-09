إصابة 6 جنود عراقيين إثر سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على أحد المعسكرات

بغداد(صدى):

أصيب 6 جنود عراقيين بجروح إثر سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على أحد المعسكرات قرب مطار بغداد الدولي اليوم.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي مقتضب من دون إيراد مزيد من التفاصيل، أن القوات الأمنية العراقية عثرت أثناء تفتيشها للمناطق المحيطة على منصة إطلاق الصواريخ وكان بعض الصواريخ قد تعطل إطلاقها.