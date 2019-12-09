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بلدية القطيف تبدأ إجراءات نزع ملكية 39 عقارا

بلدية القطيف تبدأ إجراءات نزع ملكية 39 عقارا
نايف السالم(صدى):

أخذت بلدية محافظة القطيف، في استكمال إجراءات نزع ملكية 39 عقارا واقعا في شمال الناصر بالمخطط المعتمد رقم (ش ق 1571)؛ لفتح مسار شارع عرض (40م) الممتد من ميدان كورنيش الناصرة حتى الطريق السريع ” الجبيل – الدمام ” .

ومن جانبه، أوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن النمو السكاني في المحافظة أحد العوامل التي تتسبب في أزمة مرورية أخلّت بانسياب الحركة المرورية.

وأشار ” الحسيني ” إلى أن هذا الأمر دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق؛ ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على جميع الأصعدة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6455 ] نشر منذ 28 دقيقة

بالتوفيق ان شاء الله

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