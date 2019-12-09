بالصور.. الأمير مشعل بن ماجد يشهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم نزلاء إصلاحية جدة 

جدة(صدى):

شَهد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بجدة اليوم الاثنين ، توقيع اتفاقية تعاون بين مديرية سجون منطقة مكة المكرمة ، وجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة ،واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ( تراحم ) بمحافظة جدة لدعم برامج الجمعية للنزلاء والمفرج عنهم وأسرهم بسجون محافظة جدة.

حيث وقّع الاتفاقية كلا من اللواء ماجد الدويش مدير سجون منطقة مكة المكرمة والدكتور سليمان موصلي رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية والمستشار أحمد الحمدان رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ( تراحم ).

وبارك سمو الأمير مشعل بن ماجد توقيع هذه الاتفاقية، مشددا على أهمية تحقيق أهدافها وتأهيل ورعاية النزلاء وأسرهم والعمل على إصلاح النزلاء وتمكينهم بعدد من البرامج بما يضمن ‏‫اندماجهم مع المجتمع بشكل طبيعي مثمناً سموه مثل تلك الاتفاقيات التي يعود نفعها للمجتمع وبما يعزز المسؤولية الاجتماعية.

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فيما تأتِ الاتفاقية مواكبةً لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠ لتحقيق مؤشر الاستقرار الأسري للنزلاء وأسرهم وبناء شراكات إيجابية فاعلة، والتعاون بين الجهات وتبادل الخبرات، وقياماً بالمسؤولية المشتركة كما تضمنت تنفيذ مشروع يشمل مجموعة من البرامج الاجتماعية والتوعوية والثقافية للنزلاء والمفرج عنهم وأسرهم.