«أيام سوق الحب».. أول مهرجان لإحياء موروث الأسواق الشعبية بالدمام

بدر الحارثي(صدى):

تطلق أمانة المنطقة الشرقية الخميس القادم 15/04/1441هـ، أول مهرجان نوعي بالدمام، لإحياء الأسواق الشعبية القديمة التي تجاوزت نشأتها ما يقارب 60 سنة، مستهدفا سوق الحب بمدينة الدمام كأولى محطاته التي ستجول العديد من المواقع بمختلف المدن والمحافظات من خلال برامج هادفة متنوعة تهدف لإحياء الموروث الشعبي بين أفراد المجتمع وتعريف جيل الشباب بالحضارة والثقافة الوطنية .

وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على ما تمثله هذه المهرجانات التراثية من قيمة وطنية كبيرة ترسخ العادات والتقاليد في أبناء هذا الجيل والتعريف بالبيئة السعودية وموروثها الشعبي المجيد، مبينا أن المهرجان يأتي تحت عنوان: ( أيام سوق الحب ) وتنفذه أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع لجنة أصدقاء الأمانة، حيث سيسلط الضوء على منظومة الحياة القديمة وحياة الآباء والأجداد بمختلف بيئات الماضي من خلال تفاصيل تفاعلية ذات طابع عصري فيه الكثير من الإمتاع بكل جوانبه الترفيهية والثقافية والاجتماعية .

وأشار المهندس الجبير أن المهرجان سينطلق في سوق الحب بالدمام تحت شعار ( قديمك نديمك .. لو الجديد أغناك ) ويستمر لمدة 10 أيام، مضيفا أنه سيحاكي الحياة بكل تفاصيلها قبل ما يقارب 60 سنة في موقع سوق الحب بمشاركة أصحاب المهن القديمة والمحافظين على الموروث الشعبي للمنطقة الشرقية والعديد من المتميزين بهذه الحضارة التراثية .

من جهته أوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا أن المهرجان سيتضمن مجموعة من البرامج المتنوعة والفعاليات الترفيهية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالموروث الشعبي وبيئة المنطقة الشرقية خاصة والمملكة بشكل عام، إضافة الى عروض شعبية وفلكلورية وأسر منتجة وأصحاب مشاريع صغيرة ومسرح تفاعلي ينقل حضارة الماضي بأنشطة هادفة تستهدف الزوار من المواطنين والمقيمين .