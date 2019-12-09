نصائح تساعدك في الحصول على جسم رشيق ومتناسق

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تلجأ بعض الفتيات لإتباع ” الحمية الغذائية ” ؛ من أجل الحصول على جسم رشيق متناسق وإنقاص وزنها، لذا سنستعرض في هذا التقارير أبرز النصائح التي تساعدك على تحقيق ذلك.

• ممارسة التمارين الرياضية عند الاستيقاظ من النوم فى الصباح ولمدة 20 دقيقة؛ للشعور بالنشاط وحرق الدهون بالجسم.

• تجنب وزن الجسم يوميًا، لتجنب الشعور بالإحباط ويفضل وزن الجسم مرة واحدة فى الأسبوع.

• يفضل تناول الوجبات الصحية الخفيفة التى تساعد على الشعور بالشبع مثل كمية صغيرة من ” المكسرات والفواكه والزبادى والشيكولاتة الداكنة والجبن خالى الدسم و الخضراوات ” .

• تناول كميات كبيرة من المياه والمشروبات الطبيعية غير المحلاة بالسكر.

• تناول الفاكهة الغنية بالماء مثل ” البطيخ والبرتقال ” ، والذى يساعد على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة.