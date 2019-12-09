تعليق «الصحة العالمية» على الخطوات المتقدمة للمملكة في مكافحة التبغ

عادل الحربي(صدى):

عبرت منظمة الصحة العالمية، بالخطوات المتقدمة للمملكة في مكافحة التبغ، والتزامها ببروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، واستخدامها وسائل تقنية متطورة مثل الختم الضريبي.

ولفتت إلى أن بلداناً عدة منها المملكة قطعت خطوات متقدمة في مكافحة التبغ من بينها التغليف العادي الجديد لمنتجات التبغ، مبينة:” شركات التبغ تقود حملات ضد القوانين التي تحد من استهلاك التبغ ومن بينها التغليف البسيط لمنتجات التبغ وغيرها”.

وأشارت إلى الدور السلبي الذي تؤديه شركات التبغ عبر مقاومة التغليف البسيط (الجديد) لمنتجات التبغ، موضحة أن التغليف العادي البسيط لمنتجات التبغ يلزم الشركات المصنّعة بالالتزام بتغيير شكل المغلف ولا يتطرق إلى تركيبة التبغ.