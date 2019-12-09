الرياض تستضيف بطولة عالمية للسنوكر للمرة الأولى

نواف السالم(صدى):

تستعد المملكة لأول مرة، لاستقبال بطولة عالمية لرياضة السنوكر، بعد اتفاق مدته 10 سنوات بين هيئة الرياضة العامة وWorld Snooker.

وستُقام بطولة السعودية للأساتذة لرياضة السنوكر في الرياض في الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر 2020 بمجموع جوائز تبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني.

وسيحصل البطل على 500 ألف جنيه إسترليني، وهو مبلغ الفوز نفسه ببطولة العالم للسنوكر، بحسب ما نقله الموقع الرياضي الخاص بـ World Snooker.

وستشهد البطولة التي تضم 128 لاعبًا تنافسًا بين اللاعبين في التصنيف من 65 إلى 128 في الجولة الأولى، وبمشاركة 4 لاعبين سعوديين، وسيواجه الفائزون الـ32 المصنفون من 33 إلى 64، وبعد ذلك سيتنافس أفضل 32 لاعبًا في الجولة الثالثة.