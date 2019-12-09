بسلاح كاتم للصوت..تصفية ناشط عراقي في كربلاء

وكالات(صدى):

اغتالت عصابة مجهولة ومسلحة بأسلحة كاتمة للصوت، أمس الأحد، ناشطًا عراقيًا في كربلاء، أمام أحد الفنادق.

وتمت عملية الاغتيال بإطلاق ثلاث رصاصات باتجاه الناشط فاهم الطائي، أثناء خروجه من أحد المقاهي في المحافظة.

وطوقت الأجهزة الأمنية في المحافظة مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته.

وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون مساء الجمعة، إلى 24 قتيلاً، بينهم أربعة من القوات الأمنية.