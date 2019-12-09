خلاف مروري ينتهي بالاعتداء على شاب بساطور!

القاهرة(صدى):

تعرض شاب مصري للاعتداء بالضرب بالساطور في دولة الكويت من قِبل شخصين بسبب خلاف مروري.

وأصيب المجني عليه 22 عامًا، بقطع في شرايين ساقه وجروح عميقة في الرأس.

وأثار الحادث ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين تكرار التعدي على المواطنين المصريين في الخارج.

ومن جانبها عبرت وزيرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم، عن أسفها لأسرة الشاب المصري لما حدث لنجلهم، وطمأنتهم بأن السلطات الكويتية قامت بالتحريات والإجراءات اللازمة وتكثيف البحث للقبض على مرتكبي الحادث وتقديمهم للمحاكمة.