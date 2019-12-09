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فهد الخضيري: لا أنصح أبداً بحرق الحبة السوداء واستنشاقها

فهد الخضيري: لا أنصح أبداً بحرق الحبة السوداء واستنشاقها
علي القحطاني(صدى):

نصح الدكتور فهد الخضيري، الأستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات، بعدم حرق الحبة السوداء واستنشاقها أو التبخر بها.

وقال الخضيري: «لا أنصح أبداً بحرق الحبة السوداء واستنشاقها أو التبخر بها؛ لأن هذا ضار جداً وقد يكون أضر وأشد للشعيرات الهوائية داخل الرئة».

وأضاف: «وأي شيء محترق لا تستنشقه سواء دهان سجائر أو بخور أو بخور حبة سوداء أو بخورمعمول ومبثوث وووو، أي دخان يدخل الرئه له أضرار خطيرة».


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 88804 ] نشر منذ 17 دقيقة

معلومات طيبه ..

.. جزاك الله خير يادكتور ..

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