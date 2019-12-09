عمرو دياب وحماقي والمهندس ونجوم لبنان يشعلون الرياض خلال أيام

أميرة خالد(صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية، عن عدد من الحفلات يُحييها نجوم الطرب في العالم العربي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح تركي آل الشيخ، أن الفنان وائل كفوري والفنانة نانسي عجرم والفنان وائل جسار، سيحيون حفلًا في الرياض على مسرح أبو بكر سالم، يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر الجاري.

كما سيُحيي المطرب ماجد المهندس والفنانة أصالة نصري والفناني وليد الجيلاني، حفلًا يوم 13 ديسمبر الجاري في منتزه الثمامة البري.

ويوم 12 ديسمبر، سيُحيي الفنان محمد حماقي و The Chainsmokers حفلًا في موسم الرياض على موسم الرياض.

وسيشعل الفنان عمرو دياب، مسرح أبو بكر سالم يوم 14 ديسمبر الجاري.